ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ନୁହେଁ, ପାଣିରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି! ଏହି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଦାବି, କହିଲା ଫର୍ମୁଲା
ଏଣିକି କମିଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଭାଉ, ପାଣିରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଏକ ଦାବି କରିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ମୋନାକୋର ଏକ କମ୍ପାନୀ FOWE Eco Solutions, ଏକ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି ଯାହା ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ କମ୍ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନାଜୁକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଏହାର ପ୍ରାୟ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନି କରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଧନ-ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି କାମ କରେ:
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, “Cavitec Fuel Emulsion”, ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପାଣିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଏହା ଇନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଦହନ ସମୟରେ କଣିକା ଭିତରେ “ସୂକ୍ଷ୍ମ-ବିସ୍ଫୋରକ” ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇନ୍ଧନକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଜାଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାକୁ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ନକରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଦାବି:
କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବଏଲର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନରେ ୬-୧୦% ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଭାରତର ଅନେକ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୩.୬% ରୁ ୬% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
FOWE କହିଛି ଯେ ଏହା NOx ଏବଂ SOx ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ନିର୍ଗମନରେ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ବଏଲର ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣେସ ଭିତରେ ଜମାର ସଂଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ହେଲେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍, ଜାହାଜ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।