Aadhaar Update: ଘରେ ବସି ବଦଳାନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଠିକଣା, UIDAI ଆଣିଲା ନୂଆ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ; ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର!

Aadhaar Update: ଘରେ ବସି ବଦଳାନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଠିକଣା, UIDAI ଆଣିଲା ନୂଆ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ; ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର!
ଘରେ ବସି ଆଧାରକାର୍ଡରେ ଠିକଣା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିଭଳି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଆଧାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଲୋକମାନେ ଆଧାର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ବସି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଠିକଣା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ନାମଲେଖା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୟସ୍କ, ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। UIDAIର ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସହଜ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ କରିଥାଏ।
ଆଧାର ଆପ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ସୁବିଧା ରହିବ: UIDAI ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ OTP ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଅନଲାଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ସମାପ୍ତ ହେବ: ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ପଠାଯିବ।
ଏହା ପରେ, ଆପ୍ ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବ, ଆଧାର ରେକର୍ଡ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଫେସ ତଥ୍ୟ ମେଳ କରିବ। ଏହା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିନା ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ।
ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଭାଷା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କର OTP ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପରେ ଏକ ୬-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା PIN ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ଫିଚର୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି: UIDAI କହିଛି ଯେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆଧାର ଆପ୍ (ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOS ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ) ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ UIDAIର ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସେୟାର କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଧାର ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।