ଏବେ ବିନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଟାବଲେଟକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ

ଏବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନୁହଁ ଟାବଲେଟରେ ହେବ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ଭଲ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଇବେଲସସ୍ ନାମକ ଏକ ଔଷଧକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ମୌଖିକ GLP-1 ରିସେପ୍ଟର ଆଗୋନିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଯାହା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦରୋଗର ବିପଦ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ପୂର୍ବରୁ ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଏବେ ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଛୁଞ୍ଚି-ମୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ହୃଦୟ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ।

ମାତ୍ର ୯ଟି ବଲରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ…

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଝିଅ କିଏ ? ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ…

ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହୃଦୟ ଯତ୍ନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉନ୍ନତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କିପରି କାମ କରେ ତାହା ବୁଝାନ୍ତୁ।

ରାଇବେଲସସ୍ କିପରି କାମ କରେ:

ରାଇବେଲସସ୍ ହେଉଛି GLP-1 ରିସେପ୍ଟର ଆଗୋନିଷ୍ଟ ନାମକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପାଦିତ GLP-1 ହରମୋନର ଅନୁକରଣ କରେ।

ଏହି ହରମୋନ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ, ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, ଏହାର ଲାଭ ମଧୁମେହ ବ୍ୟତୀତ ବିସ୍ତାରିତ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହା ହୃଦୟ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ।

ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ଏବଂ ଧମନୀ ପ୍ରଦାହ ହୃଦଘାତର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହା ଉଭୟକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀର ଭିତର ଆସ୍ତରଣକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ସୁଗମ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।

ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ GLP-1 ରିସେପ୍ଟର ଆଗୋନିଷ୍ଟ ପ୍ଲେଟଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଆଠାଜ କରିଥାଏ, ଯାହା ଧମନୀରେ ଅବରୋଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଔଷଧ LDL ଏବଂ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହାର ଏକ ହାଲୁକା ଡାଇୟୁରେଟିକ୍ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଶରୀରରେ ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଏହା ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ।

ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ:

ରାଇବେଲସସ୍ ଏକ ନୂତନ ନାମ, କିନ୍ତୁ ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ନାମକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଉଭୟର ସମାନ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ।

ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ୍ ହୁଏ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଇବେଲସସ୍ ଏକ ବଟିକା ଯାହା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯକୃତ ଦେଇ ଯାଏ, ତେଣୁ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।

ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବାନ୍ତି, ପେଟ ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ।

FDA ଅନୁମୋଦନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

FDAର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ହାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଷ୍ଟାଟିନ୍ ଭଳି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍-କମ କରୁଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ହୃଦରୋଗର ଚିକିତ୍ସାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, GLP-1-ଆଧାରିତ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହୃଦରୋଗର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ: ମେଟାବୋଲିକ୍ ବିକାର ଏବଂ ପ୍ରଦାହ। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଦାହ ଏବେ ଆଥେରୋସ୍ଲୋରୋସିସ୍, ଧମନୀରେ ଚର୍ବି ଜମା ଜମା କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ରାଇବେଲସସ୍ ଏହି ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ପ୍ଲାକ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଧୀର କରେ।

ଗବେଷଣା କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କଲା:

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, “କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇବେଲସସ୍ (ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍) ଆମ୍ଙ୍ଗ୍ ଆଡଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ୟୁଜ୍ ଡିସଅର୍ଡର (AUD)” ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ GLP-1 ରିସେପ୍ଟର ଆଗୋନିଷ୍ଟମାନେ ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରାଇବେଲସସ୍ ନେଲେ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି।

