ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଆଧାରକାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା…

UIDAI ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହାର ଚାର୍ଟ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୮ ରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ।

UIDAI ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଁ ୫୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଯଥାକ୍ରମେ ୭୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୨୫ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୮ରୁ ଏହି ହାରଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

କେଉଁ ସେବାଗୁଡିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି?

ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ୫୦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ୭୫ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ନାମ, ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭଳି ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ (ଯେପରିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଫଟୋ), ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ମୂଲ୍ୟର ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୧୨୫ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୨୮ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ୨୦୨୮ ରୁ ୨୦୩୧ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍: କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ?

UIDAI କିଛି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ୫ ରୁ ୭ ଏବଂ ୧୫ ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା/କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଗଣା ହେବ। ଏହା ସହିତ, ୭ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଫି ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି।

ତଥାପି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୟସରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୧୨୫ ଟଙ୍କା (୨୦୨୫-୨୦୨୮ ପାଇଁ) ଏବଂ ତା’ପରେ ୧୫୦ ଟଙ୍କା (୨୦୨୮-୨୦୩୧ ପାଇଁ) ଦେବାକୁ ପଡିବ।

 

