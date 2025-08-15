ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା! ଏଣିକି ଆଉ କରିପାରିବେନି Whatsapp Call…, କାହିଁକି ଜାଣିଲେ କହିବେ…
WhatsApp କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ରୁଷ ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ ସେବାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସୀମିତ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷର ଦୀର୍ଘ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନିୟାମକ ରୋସ୍କୋମନାଡଜୋର୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଅପରାଧ ନିବାରଣ ନାମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ- ରୋସ୍କୋମନାଡଜୋର୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଠକେଇ, ଆଦାୟ, ଅନ୍ତର୍ଘାତ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି- ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା, କଠୋର ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା, ଅନୁପାଳନ ନ କରୁଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ VPN ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇପାସ୍ କରିପାରିବେ, ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅବରୋଧ କରାଯାଏ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ନୂତନ ଆଇନ- ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଶାସନ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ବିବେଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ WhatsApp କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା କଡ଼ା ସରକାରୀ ତଦାରଖରେ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ରୁଷିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ WhatsApp ଏବଂ Telegram ରେ କଲ୍ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। କଲ୍ ସଂଯୋଗ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ରୁଷିଆରେ WhatsApp ଏବଂ Telegram ବ୍ୟବହାରକାରୀ- ମିଡିଆ ମନିଟରିଂ ସେବା Mediascope ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ WhatsApp ରୁଷିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା । ଯାହାର ମାସିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ 96 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 89 ନିୟୁତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ Telegram ରୁଷିଆ ପ୍ରଶାସନର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି। 2018 ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। 2022 ରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରୁଷିଆ Facebook ଏବଂ Instagram କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଏବଂ WhatsApp ର ମାଲିକାନା ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ Meta କୁ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ରୁଷିଆର ନୂତନ MAX ମେସେଞ୍ଜର- ଏହି ଦେଶରେ MAX କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ମେସେଜିଂ ସହିତ ସରକାରୀ ସେବା ଏବଂ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର 2 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଛି । ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ରୁଷରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।