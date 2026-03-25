ଏବେ ୨୮ ଦିନ ନୁହେଁ ପୁରା ୩୦ ଦିନ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ! ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ…

ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ହଇଚଇ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି।

୨୮ ଦିନର ଯୋଜନା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ସଂସଦରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ:

ସମ୍ପ୍ରତି, ରାଘବ ଚଢା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦୈନିକ ଡାଟା ଭତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ନହୁଏ, ତେବେ ଦିନ ଶେଷରେ ଏହାର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯିବ।

ତାଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ୨ ଜିବି ଡାଟା ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ୧.୫ GB ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଡାଟା କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ରୋଲଓଭର ବିନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ।

ସେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା ଡାଟାକୁ ପରଦିନ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଲିଂ ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।

୨୮ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି:

ରାଘବ ଚଢା ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷସାରା ଅଧିକ ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରିଚାର୍ଜ ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସେବା ଯେପରିକି SMS ଏବଂ ଇନକମିଂ କଲ୍ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ସେବା ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ସରକାର ଏବଂ ଟ୍ରାଇର ମତ:

କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦ଦିନିଆ ପ୍ଲାନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ ଏକ ପ୍ଲାନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ହେଲେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି।

ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ:

ଯଦି ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଦେଖିପାରିବେ। ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମାନ ତାରିଖରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହ୍ରାସ ପାଇବ।

