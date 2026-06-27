ଟେନସନ୍ ଖତମ୍, ଏଣିକି ୩ ଦିନରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିସ୍ ଏବଂ ତିଆରି କରିବାର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍
ଜାଣନ୍ତୁ ତତ୍କାଳ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍କାଳ (ଜରୁରୀ) ପାସପୋର୍ଟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାସପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆବେଦନ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ପାସପୋର୍ଟ ୧ ରୁ ୩ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ହେଲେ, ଶେଷ ସମୟସୀମା ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ତତ୍କାଳ ପାସପୋର୍ଟ କ’ଣ:
ତତ୍କାଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସୁବିଧା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପାସପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ।
ତତ୍କାଳ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ:
ଆଧାର କାର୍ଡ
ପାନ୍ କାର୍ଡ
ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍
ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍
ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ
ତତକାଳ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ:
୩୬ ପୃଷ୍ଠାର ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ – ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା
୬୦ ପୃଷ୍ଠାର ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ – ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ତତ୍କାଳ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:
୧. ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପୋର୍ଟାଲ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
୨. ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
୩. ‘ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ’ ଅପ୍ସନକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
୪. ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ତତ୍କାଳ’ ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
୫. ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
୬. ଅନଲାଇନରେ ଫିସ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ।
୭. ନିକଟସ୍ଥ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ।
୮. ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
କେତେ ଦିନରେ ମିଳିବ ପାସପୋର୍ଟ:
ଯଦି ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଆବେଦନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ୧ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତତକାଳ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଥମେ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।