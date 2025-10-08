ଆସିଲା ନୂଆ UPI ନିୟମ… UPI ପିନ୍ ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ ମୁହଁରୁ କରିହେବ ରିସେଟ୍, Rule ବଦଳାଇଲା NPCI

ଆମର ATM କାର୍ଡ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଆଧାର OTP ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) UPI ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ, PIN ପ୍ରବେଶ ନକରି ମୁହଁ ଏବଂ ଟିପଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର UPI PIN ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ATM କାର୍ଡ ବିନା ସହଜରେ PIN ପୁନଃସେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରାୟତଃ, ଆମେ ଆମର UPI PIN ତିଆରି କରିବା ପରେ ଭୁଲିଯାଉ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମର ATM କାର୍ଡ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଆଧାର OTP ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି।

ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା

ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ATM କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଧାର OTP ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ; ଆପଣ ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର UPI PIN ସେଟ୍ ଏବଂ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, NPCI ଏକ ନୂତନ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।

ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଅନୁସାରେ, NPCI ଏବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ UPI PIN ସେଟ୍ ଏବଂ ରିସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ UIDAI ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା କାର୍ଡ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଏବଂ ଆଧାର OTP ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ PIN ପୁନଃସେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ATM କାର୍ଡ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ, ATM କାର୍ଡ ଘରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର UPI PIN ପୁନଃସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଅନନ୍ୟ, ତେଣୁ ସରକାର ଠକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହା କେବଳ PIN ପୁନଃସେଟ୍ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଠକେଇ ପ୍ରାୟତଃ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସରକାର ଅନେକ କାରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ UPI ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

