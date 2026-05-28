ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ହିଁ ନିବେଷ କରନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ, କୋଟିପତି ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା
ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ହିଁ ନିବେଷ କରନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ
NPS Vatsalya: ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର ‘NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ’ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ନୂଆ ବିସ୍ତାର, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
କିଏ ଖୋଲିପାରିବେ NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ?
୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯେକୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ପିଲାକୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଏକ ନିୟମିତ NPS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ପିଲା ନିଜେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିବାର ଏଥିରେ ସହଜରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ।
ନିବେଶ କିପରି କାମ କରେ?
NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଗଠନ ପ୍ରାୟତଃ ରେଗୁଲାର NPS ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପିତାମାତା ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିପାରିବେ। ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଇକ୍ୱିଟି, ସରକାରୀ ପ୍ରତିଭୂତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିକ୍ସଡ୍ ଇନକମ୍ ଅପ୍ସନରେ ନିବେଶ କରାଯାଏ। ନିବେଶକମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିପଦ ବହନ କରିବା କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ମାର୍କେଟ୍-ଲିଙ୍କଡ୍ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ବଜାରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କମ୍-ବେଶୀ ହୋଇପାରେ।
କେତେ ମିଳିପାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ NPS ହାରାହାରି ୮ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହା ବଜାରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିବେଶର ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ। କମ୍ ବୟସରୁ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ, ବଜାରର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମିଯାଏ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଅର୍ଥରାଶି ଜମା ହୋଇପାରେ।
ଲକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନିୟମ
NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ କୌଣସି ଶର୍ଟ-ଟର୍ମ ସେଭିଙ୍ଗ ପ୍ଲାନ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ପିଲାକୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର NPS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ସାଧାରଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲାଗୁ ହୁଏ।
ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଫାଇଦା
ରେଗୁଲାର NPS ଭଳି NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୮୦C ଅଧୀନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ଜମା ରାଶିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଟ୍ୟାକ୍ସ-ଫ୍ରି ଭାବେ ଉଠାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଇଟିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ଉପରେ ନିୟମାନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ।
କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ?
ଏହା କୌଣସି ଫିକ୍ସଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଥିବା ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏହା ବଜାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ କେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ତ କେବେ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ସୀମିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ନିବେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନାଯାଏ।