NSG କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ମଦ? କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଗୋଟିଏ ବୋତର ମଦ କେତେ ମିଳେ…

NSG କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ମଦ? କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଗୋଟିଏ ବୋତର ମଦ କେତେ ମିଳେ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଥିବା NSG କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ବିଭାଗ (CSD), ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ରିହାତି ମଦ କୋଟା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କର ମଦ କୋଟା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ କେତେ ଶସ୍ତା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
NSG କମାଣ୍ଡୋ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କିପରି: ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ (NSG) ଦେଶର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ୟୁନିଟ୍। ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀରୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଚୟନ କରାଯାଏ।
ଯେହେତୁ ଏହି କମାଣ୍ଡୋମାନେ କଠୋର ତାଲିମ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିପଦ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ₹୨୫,୦୦୦ ରୁ ₹୪୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ₹୮୦,୦୦୦ ରୁ ₹୩ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ମଦ କୋଟାର ନିୟମ କ’ଣ: NSG କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମଦ୍ୟପାନ କୋଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ NSG କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୦ ବୋତଲ (୭୫୦ml) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତଥାପି, ଏହା ସ୍ତର ଏବଂ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ମାସିକ କୋଟା ସାଧାରଣତଃ JCO ପାଇଁ ଛଅ ବୋତଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରି ବୋତଲ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ନଅ ଏବଂ ଆଠ ବୋତଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହି କୋଟାରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ମିତ ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL) ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଦ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ: NSG କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭାରୀ ସବସିଡି। CSD କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବଜାର ତୁଳନାରେ, NSG କମାଣ୍ଡୋମାନେ ୪୦% ରୁ ୫୫% କମ୍ ରେ ପାଆନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ବଜାରରେ ₹୧୦୦୦ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବୋତଲ CSDରେ ସହଜରେ ₹୪୫୦ ରୁ ₹୬୦୦ ରେ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ କିମ୍ବା କଣ୍ଟେସା ଭଳି ରମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ପ୍ରାୟ ₹୧୬୫-₹୧୮୦ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେହିପରି, ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଭଳି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହ୍ୱିସ୍କିର ୭୫୦ml ବୋତଲ CSD ରେ ₹୪୨୦-₹୪୮୦ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ବିୟର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ, କିଙ୍ଗଫିସର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ (୬୫୦ ml) ଭଳି ଏକ ବିୟର ମାତ୍ର ₹୯୦ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସମୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଜାର ଦରଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।