ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲା: NTAର ବଡ଼ ଦାବି, ଲିକ୍ ହୋଇନି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ବାସ୍ ମିଶିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

By Jyotirmayee Das

NEET Paper Leak: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା NEET-UG ୨୦୨୬ ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସିଂହ ଏବଂ ଏନଟିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଯୋଶୀ ଗୁରୁବାର ସଂସଦୀୟ କମିଟି ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ଏନଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନଟିଏ ସିଷ୍ଟମରୁ କୌଣସି ପେପର୍ ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ।

କମିଟି ପ୍ରଶ୍ନର କି ଜବାବ ଦେଲେ NTA ଚିଫ୍?

ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଯେ, “ଯଦି ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତେବେ ଏହି ପେପର୍ ଲିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ?” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ NTA ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ପେପର୍ ଲିକ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ବୈଠକ କାଳରେ ଏନଟିଏ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମିଟି ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯାଉଥିବା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି।

ସାଂସଦମାନଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ

ବୈଠକରେ ସାମିଲ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଏହି ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦମାନେ ଏନଟିଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ବୈଠକ ପରେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଗ୍‌ବିଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ବୈଠକ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିଲା। NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ସୁପାରିଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ମିଳିଛି।”

୨୧ ଜୁନ୍‌ରେ ହେବ ‘ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା’

NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ମାସ ୩ ମଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପେପର୍ ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ୧୧ ମଇରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ NEETର ଏହି ଆସନ୍ତା ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ସିବିଆଇ ଆକ୍ସନ: ୯ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସିବିଆଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଲାଣି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଓ ସିକର, ହରିଆଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ, ପୁଣେ ଓ ଅହିଲ୍ୟାନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଛି। ସିବିଆଇ ଏବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନେଟୱର୍କ, ବୈଷୟିକ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରିର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘନଘନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ।

