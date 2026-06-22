ବିପଦରେ ନୀଟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପୁଣି ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ରି-ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟିକାରଣ ଦେଲା NTA
ବିପଦରେ ନୀଟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପୁଣି ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ରି-ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର
NEET Re-Exam: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ‘ନୀଟ୍-ୟୁଜି’ର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ରବିବାର ଦିନ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ NEET-UG ୨୦୨୬ ରି-ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏନଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ଫେକ୍’ ବା ମନଗଢ଼ା ବୋଲି କହିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଭିଡିଓ?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ମହମ୍ମଦ ନୌମାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଭିଡିଓ ସହ ଲେଖିଥିଲେ, “ଦୟାକରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍ କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କ’ଣ ପୁଣିଥରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛି? ନା ଏହା କେବଳ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା? ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ।”
ଭିଡିଓର ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା
ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ NTA ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଡ଼ା ନଜର ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, “ନୀଟ୍-ୟୁଜି ୨୦୨୬ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏକ ମନଗଢ଼ା ଭିଡିଓ ପ୍ରତି ଏନଟିଏର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ।”
📌 OFFICIAL STATEMENT | NEET (UG) 2026
NTA’s attention has been drawn to a fabricated video being circulated on social media regarding NEET (UG) 2026. The video is FAKE and the claims it makes are false. The examination was conducted successfully today under comprehensive…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 21, 2026
ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୁରୁତର ଅପରାଧ
ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରସାର କରିବା ଏକ ‘ଗୁରୁତର ଅପରାଧ’ । ଏନଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ I4C ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଏନଟିଏର ନିବେଦନ
ଏନଟିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, କୌଣସି ବି ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସୁଥିବା ଏଭଳି କୌଣସି ଅଯାଞ୍ଚିତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କିମ୍ବା ଫରୱାର୍ଡ ନ କରିବାକୁ ଏଜେନ୍ସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ଶେଷ ହେଲା ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା
ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେତୁ ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ‘ସାମଗ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ’ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।