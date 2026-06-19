ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ NTAର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ହେବ ଗ୍ରହଣୀୟ
ନୂଆ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ SMS ଓ WhatsApp ରିମାଇଣ୍ଡର
NEET UG 2026: ନିଟ୍ ୟୁଜି ୨୦୨୬ ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET UG ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ NTA ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ SMS, ଇମେଲ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସୁବିଧା ବିଶେଷ କରି ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ନୂଆ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏଜେନ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ NTA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନକଲି ମେସେଜ୍ ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କେବଳ ଆଧିକାରିକ ମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଗତ ମେ’ ୩ ତାରିଖର ପୁରୁଣା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ।
ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ
NTA ଅନୁଯାୟୀ, ଅଫିସିଆଲ୍ SMS କେବଳ ‘NICPEP’ ସେଣ୍ଡର ଆଇଡି (Sender ID) ରୁ ପଠାଯିବ। ସେହିପରି ଇମେଲ୍ କେବଳ [email protected] ଠିକଣାରୁ ହିଁ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ neet.nta.nic.in କୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ
NTA ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ, ଏଜେନ୍ସି କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପେମେଣ୍ଟ ବା ଟଙ୍କା ମାଗେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ NTA ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଆନସର-କି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ନକଲି କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ମେସେଜ୍ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କେବଳ ଭେରିଫାଇଡ୍ ନମ୍ବର +91 78279 80287 ରୁ ପଠାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ‘ଭେରିଫାଇଡ୍ ବ୍ୟାଜ୍’ ଏବଂ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା’ ନାମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ମେସେଜ୍ର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍।
ମେ’ ୩ ର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବୈଧ ହେବନାହିଁ
NTA ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସହର ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମେ’ ୩ ୨୦୨୬ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୨୧ ଜୁନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ।
ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନୂଆ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି NTA।