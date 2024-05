ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଘଟିଲା ୨ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ: ନାଲି ହୋଇଗଲା ଆକାଶ, NASA ଜାରି କଲା ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଟୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାକାଶ ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ଦୁନିଆ ଯାହା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା କମ ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନାସା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଅପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ନାସା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଜାରି କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମଜବୁତ ସୌର ଜ୍ୱଳାମାନ ବାହାରିବା ନଜର ଆସିଛି ।

ନାସା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏଜେନ୍ସିର ସୋଲାର ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଜାରି କରିଛି । ଯାହାକି ୧୦ ମେ’ ରାତି ୯ଟା ୨୩ ମିନିଟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧ ମେ’ରେ ସକାଳ ୭ଟା ୪୪ ମିନିଟରେ ହୋଇଛି । ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଏହି ଘଟଣାର ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି ।

The Sun emitted two strong solar flares on May 10-11, 2024, peaking at 9:23 p.m. EDT on May 10, and 7:44 a.m. EDT on May 11. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events, which were classified as X5.8 and X1.5-class flares. https://t.co/nLfnG1OvvE pic.twitter.com/LjmI0rk2Wm

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 11, 2024