ଉପନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲରେ ବିରୋଧିଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଫସିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସ୍ ଏବଂ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ନୂଆପଡ଼ା: ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ । କୋମନା ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ । ବବି ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ।
BNS ୧୨୬ (୨), ୨୯୬, ୧୧୫ (୨), ୩୫୧ (୨) ଓ ୩ (୫) ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ବିଜେଡି ନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୁବକ । ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ବିଜେପିରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ କହି ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏନେଇ ବବି ଦାସ ଓ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନାହିଁ ।
ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାହୋଲ ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଗତକାଲି ଜଣେ ଯୁବକ ନୂଆପଡାର କୋମନା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବିକ,ବିଜେଡି ନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଲିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଯୁବକ । ଏପରିକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ ସେ ଜୀବନ ପାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ।