ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲା ବିଜେପି, ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟରେ ଏମିତି ରେକର୍ଡ ରଚିଲେ ବିରୋଧୀ ଏବେ କୋମାରେ…

ଜୟ ଢୋଲକିଆ ନୂଆପଡ଼ାର ନୂଆ ନେତା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆପଡ଼ା: ଏଭଳି ବିଜୟ ହୁଏତ ଆପଣ ଦେଖି ନଥିବେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ଏଭଳି ବିଜୟ କରିବ ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ ଭାବି ନଥିବେ। ୧୨୩୮୬୯ ଭୋଟରେ ବିଜେପି ବିଜୟ କରିଛି । ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲେ ବିଜେପି । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବାପାଙ୍କ ରେକର୍ଡ କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପି ପାଇଁ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ, ଘାସିରାମଙ୍କୁ ପଛପରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ନୂଆପଡାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ବିଜୟ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ବିରାଟ ରାଲିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜୟ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁରୀ ଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି ।

ବାପାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୁରା କରିବି , ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ ଜୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ୩୯ ହଜାର ୯୮୭ ଏବଂ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ୩୮ ହଜାର ୧୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ପାଇଥିଲେ ୬୧,୮୨୨ ଭୋଟ୍‌। ଯାହାକୁ ଜୟ ୧୩ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ୬୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍‌ ପାଇ ଟପିଥିଲେ।

 

