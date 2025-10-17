ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ; ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅସଲ ଲଢେଇ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ତାଲିକା…
ନୂଆପଡାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ୩ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ୩ ଦଳର ନେତା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଅସଲ ଲଢେଇ । ମଇଦାନରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ୩ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ । ଚଳିତ ଥର ବିଜେପି ତରଫରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜେଡି ତରଫରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଘାଷିରାମ ମାଝୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ।
ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବା ବେଳେ ୩ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ମଇଦାନରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ ।
ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ । ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଚାର । ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି, ବିଜେପି ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ।
କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡାରେ ଟିକେଟ ଦେଇଛି । ଏଣୁ ଚଳିତ ଥର ନୂଆପଡାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆହୁରୀ ତଗଡା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।