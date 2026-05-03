ପରମାଣୁ ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ଇରାନ , କଣ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ?
ତେହେରାନ: ଅଟକି ରହିଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ, ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପିଟିଆଇ (PTI) ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଏକ “ବହୁମୁଖୀ” (multi-layered) ରୂପରେଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା।
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ଇରାନର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’ (Strait of Hormuz) ଆଖପାଖରେ ଉତ୍ତେଜନା କମ୍ କରିବା। ତେହେରାନ ସଂକେତ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଓ୍ୱାଶିଂଟନ୍ ସେଠାରୁ ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା (ବିଶେଷ କରି ଇରାନର ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଉପରେ) କୋହଳ କରେ, ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପଥ ପରିବହନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଇରାନ ସହାୟତା କରିବ।
ଇରାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାଭାବିକୀକରଣ (economic normalisation) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଉ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କଠୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ତୈଳ ରପ୍ତାନିକୁ ପୂର୍ବପରି ସ୍ବାଭାବିକ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇରାନ କିଛିଟା ନମନୀୟ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ, ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧକରଣ (uranium enrichment) ଉପରେ ସୀମା ନିର୍ଧାରଣ ଏବଂ ଅଧିକ କଠୋର ତଦାରଖ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଇରାନ ନିଜର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବୃହତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ହଟାଇବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଏହା ସହିତ, ତେହେରାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅଧିକାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଯେପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏବଂ କେହି ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାହୁଁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ତାହାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଏପରି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନାରେ କିଛିଟା ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିବା କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଅପେକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ।
ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ୍ ଘରିବାବାଦୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଟନୀତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେରିକା ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ଯେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କୂଟନୀତିର ବିକଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଅଛି।