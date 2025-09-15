Nude Party କଣ ? ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଠାରୁ ଏହା କିଭଳି ଭିନ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ କଣ ରହିଛି ଏହା ପାଇଁ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଛତିଶଗଡ଼:ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ଏବେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସକୁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି।
ସେହି ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମହିଳା କମିଶନ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟି କ’ଣ, ଯାହାର ପୋଷ୍ଟର ସମଗ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତରେ ଆଇନ କ’ଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟି କ’ଣ?ଆଜିକାଲି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ, “ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟି” ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା କ’ଣ ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟି ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପୋଷାକ ବିନା ସମୟ ବିତାଇବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର ପ୍ରତି ଆରାମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏପରି ପାର୍ଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟ, ଲଜ୍ଜା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ନିୟମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା: ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକର କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ସମ୍ମତି: କାହାକୁ ଏହି ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା: ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ସାଧାରଣତଃ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।
ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆଚରଣ: ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କାହାର ଗୋପନୀୟତା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ନାହିଁ।
କ୍ୟାମେରା/ଫୋନ୍ ନୀତି: ଅଧିକାଂଶ ଦଳ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ଏହି ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ହୁଏ?ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ, ରିସର୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କିଛି ଦେଶରେ ଏପରି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୋଜିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଭାରତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟି ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି, ଭାରତର ଆଇନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ, ଏପରି ପାର୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏପରି ପାର୍ଟିର ସଂସ୍କୃତି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ।