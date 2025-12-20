ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ଦାନବ, ୧୦୫ ବଦଳରେ ୨୦୫ରେ ଭୁଲରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ ନର୍ସ, ଆଉ ତା’ପରେ ରାତିସାରା…
ହୋଟେଲ ରୁମରେ ରାତିସାରା ନର୍ସଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ମଣିଷ ରୂପୀ ଦାନବ। ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ୧୦୫ ରୁମ୍ ବଦଳରେ ୨୦୫ ରୁମର ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଜଣେ ନର୍ସ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲର ସେହି ରୁମରେ ରାତି ସାରା ଯାହା ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ହୋଟେଲର। ଯେଉଁଠାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ବି ଥରହର କରିଦେବ।
କାରଣ ସେହି ନର୍ସଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭୁଲ ରୁମର ଡୋର୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ସେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ।
ହୋଟେଲ ରୁମରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ରାତିସାରା ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ରାଠୋଡ, ଋଷିକେଶ ଚଭନ ଏବଂ କିରଣ ରାଠୋଡ। କିରଣ ରାଠୋଡ ଏବଂ ଘନଶ୍ୟାମ ରାଠୋଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ କି ଋଷିକେଶ ଚଭନ ଜଣେ ଏମବିଏ ଛାତ୍ର। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାତିସାରା ନର୍ସଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ:
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାଟି ବୁଧବାର ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଗୁରୁବାର ଭୋର ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମହିଳା ନର୍ସ ରାତି ୧୧ଟାରେ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ରୁ ବାହିରିଥିଲେ।
ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ସେ ରୁମ୍ ୧୦୫ ବଦଳରେ ରୁମ୍ ୨୦୫ର ଡୋର୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ।
ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭୁଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି:
ତା’ପରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିସାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସାରା ରାତି ବିତିଯିବା ପରେ, ଭୋର ୩ ରୁ ୪ ଟା ମଧ୍ୟରେ, ମହିଳା ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲି ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବେଦାନ୍ତ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ପୁରା ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।