(video)ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଝାଡୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଥାଟି ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ହଜମ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ମନଗଢା କଥା ବୋଲି ଭାବିବେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ଦେଖି ଆପଣ ନ ହସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଫ୍ୟାଟ୍, କ୍ୟାଲୋରୀ ପ୍ରୋଟିନ ଇତ୍ୟାଦି ଚେକ୍ କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଝାଡୁ ଉପରେ ଏସବୁ ଲେଖାଯିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ରହିଛି । ଭାଇରାଲ୍ ଫଟୋ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏକ ଦୋକାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଝାଡୁର ଫଟୋ ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ପୁରା କ୍ୟାଲୋରୀ ଚାର୍ଟ ରହିଛି । ଏଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ସୋଡିୟମ ଓ ଫ୍ୟାଟ ସବୁକିଛି ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଏହିପରି କିଛି ମଜାଦାର କ୍ୟାପସନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ” ଏହି ଝାଡୁରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଚାର୍ଟ ରହିଛି, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲେ…’ ।

the broom has a calorie chart …

in case you decide to snack on it! pic.twitter.com/II0N82b69k

— JΛYΣƧΉ  (@baldwhiner) August 2, 2023