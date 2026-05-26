ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OAS ରେଜଲ୍ଟ; ବୁବୁନ ସାହୁ ଟପ୍ପର; ୨ଶହ ମଧ୍ୟରେ ୭୮ ଜଣ ମହିଳା ମାରିଲେ ବାଜି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OAS ରେଜଲ୍ଟ । ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ (ଓଏଏସ୍) ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। OPSC ପରିଚାଳିତ OCS-୨୦୨୪ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏଥିେର ମୋଟ୍ ୨ ଶହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ପରୀକ୍ଷାେର ବୁବୁନ ସାହୁ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଜିତାମିତ୍ର ସାହୁ ତୃତୀୟ, କନକ ଜୈନ ୪ର୍ଥ, ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ୫ମ, ଅମନ ଗୋୟଲ ୬ଷ୍ଠ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଶତପଥୀ ୭ମ, ନୀତେଶ କୁମାର ବାରିକ ୮ମ, ଶୀତଲ ପାତ୍ର ୯ମ, ଇତିଶ୍ରୀ ଜେନା ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୮ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାପିତ ସମସ୍ତ ୨୦୦ଟି ଯାକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି, କୌଣସି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରୁ ୭୦ ଜଣ OAS ପାଇଥିବା ବେଳେ SEBCରୁ ୩୫ ଜଣ, SCରୁ ୪୫ ଏବଂ ST ବର୍ଗରୁ ୫୦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେମିତି ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ: OAS ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ । OPSC ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।ନୋଟିସ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ: ହୋମପେଜର ‘Results’ କିମ୍ବା ‘What’s New’ ସେକ୍ସନ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ Odisha Civil Services (OCS) ରେଜଲ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ୍ (PDF) ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ନିଜର Roll Number ସର୍ଚ୍ଚ (Ctrl+F) କରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ।