Dry Day: ଆଜି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଦ; ନହଲେ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ… ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିପରି ବିଶେଷ ଦିନର କ’ଣ ରହିଛି ମହତ୍ୱ?

୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶୁଷ୍କ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଏବଂ ସରଳତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ମଦ୍ୟପାନକୁ ସୀମିତ କରିବା।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ, ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ, ଜାତୀୟ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ ଦିବସ (ଶୁଷ୍କ ଦିବସ) ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ କ୍ରୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।

ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଦୋକାନ, ମଦ ବିକ୍ରେତା, ପବ୍ କିମ୍ବା ବାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିନ ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ କି ନାହିଁ।

ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମଦ କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମଦ୍ୟପାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରନ୍ତି।

ଯଦି କେହି ଏହି ଦିନ ମଦ ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା କିଣୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପରିମାଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆଇନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଦ୍ୟପାନ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ କ୍ରୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବନ ଉପରେ ନୁହେଁ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପାନ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଘରେ ଏହାକୁ ପିଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାଧାରଣ ଆଇନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ, ଏବଂ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇପାରେ।

ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ, ମଦ୍ୟପାନ କିଣିବା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ମଦ୍ୟପାନ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା।

