ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ଭାରତ… ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଝଟକା, ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏହି ଟିମ୍

ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ଭାରତ… ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଝଟକା, ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏହି ଟିମ୍
ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ସବା ଆଗରେ ରହିଛି ଭାରତ । ପୂରା ପଛରେ ରହିବ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ODI ଦଳ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ହେବାକୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବେ କୌଣସି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖରାପ ଖେଳର ପରିଣାମ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ICC ODI ଦଳ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଖସିପାରେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ହାରୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା କ୍ଷତି ସହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଜିତିଛି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହାର ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳକୁ କ’ଣ କ୍ଷତି ହେବ,ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି
ICCର ସଦ୍ୟତମ ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ସେଠାରେ ନମ୍ବର ୱାନ ଅଟେ। ଏହାର ରେଟିଂ ୧୨୪। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୧୦୯ ରେଟିଂ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୫ ରେଟିଂ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୦୩ ରେଟିଂ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ରେଟିଂ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଏବେ ୧୦୦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷତି ସହିବ
ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦୦ ରେଟିଂ ୧୦୧କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ହେବ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଲାଭ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ୫ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ୧୦୦ ରେଟିଂ ସହିତ ୬ ନମ୍ବରକୁ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହରାଇବ।
ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ
ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ଦଳଟି ସମ୍ପ୍ରତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି।