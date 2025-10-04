ଟିମରେ ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ComeBack, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ODI ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତର ODI ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା
ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ।

ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ
ଏହି ଗସ୍ତରେ Jasprit Bumrahଙ୍କୁ ODI ସିରିଜରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗସ୍ତରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ।

