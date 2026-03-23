ODI World Cup 2027: ବଡ଼ ଖବର; ବିଶ୍ବକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 6 ଖେଳାଳି ହେଲେ କନଫର୍ମ, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

ବଡ଼ ଖବର; ବିଶ୍ବକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 6 ଖେଳାଳି ହେଲେ କନଫର୍ମ, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

By Seema Mohapatra

World Cup 2027: ଯଦିଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 IPL ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ‘ମିଶନ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍’ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। IPL ସିଜିନ୍ ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଶନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। PTI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ।

ବାସ୍ତବରେ, ଚୟନକାରୀମାନେ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍କାର୍ଡ ପାଇଁ 20 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ ତାଲିକାରେ 6 ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି 6 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ନାହାଁନ୍ତି । ଯିଏ ପୂର୍ବ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଥିଲେ । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।

ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 6 ଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆର ପିଚ୍ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବାଉନ୍ସୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ 6 ଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ହର୍ଷିତ ରାଣା – ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି – ସେ ମଧ୍ୟ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ଶାମି 2027 ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି । ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ।

ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ?

ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ 15 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 20 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ପୁଲ୍ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। KL ରାହୁଲ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଯଶସ୍ବୀ ଜଇସୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ରେସରେ ରହିବେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ 20 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି।

