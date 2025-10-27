ଏସିଆନ ୟୁଥ ଗେମରେ ଓଡିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ; ଜିତିଲେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ,ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଜ୍ଯପାଳ…

ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ...

By Shantilata Rout
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ । ଏସିଆନ ୟୁଥ ଗେମରେ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ ପ୍ରିତିସ୍ମିତା। ଟ୍ବିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବଧାଇ ଜଣାଇଲେ ରାଜ୍ଯପାଳ ।

ବାହ୍ରାଇନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆନ ୟୁଥ ଗେମର 44 କେଜି କାଟାଗୋରିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଝିଅ ପ୍ରିତିସ୍ମିତା ଭୋଇ ।

ସେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । 92 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ନୂତନ ଏସୀୟ ଓ ବିଶ୍ବା ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିତିସ୍ମିତା ।

ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ  ଓଡିଶାର ରାଜ୍ଯପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ରାଜ୍ଯପାଳ । ଏହାଛଡା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

ଚଳିତ ଥର 3ଟି ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଏସିଆନ ୟୁଥ ଗେମକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 22ରୁ ଏହି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ।

ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିଅନ ସିପରେ 45 ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2029 ମସିହାରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହା କାମ୍ପୋଡିଆର ଫୋନମ ପେଁଚ ଆୟୋଜିତ କରିବ ।

16 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରିତିସ୍ମିତା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ 2024ରେ ହୋଇଥିବା Youth World Weightlifting Championshipsରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଓ ଏକ ନୁଆ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିବା ସହିତ ସୁନା ପଦକ ହାସିଲ କରିଥିଲେ ।

