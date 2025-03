(Video) ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ କନ୍ନଡ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧମକ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭାଷା ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଉଛି । ବିଶେଷକରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି । ବହୁ ବହୁସଂସ୍କୃତିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ।

ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ କନ୍ନଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ନାମଫଳକ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯଦିଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କନ୍ନଡ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ।

୧:୧୧ ମିନିଟର ଏହି ଭିଡିଓଟି Xରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । କ୍ରୋଧାନ୍ବିତ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କନ୍ନଡ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କାରରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ଜଣେ ଭୋଟର? ଏହା କଣ ଭୋଟ ଦେବାର ଶୈଳୀ?

ଉତ୍ତରରେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, “ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଶୈଳୀ । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର । ମୁଁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି । ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ୯୦% ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇଛୁ ।”

ତଥାପି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଆମେ କନ୍ନଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣ କ’ଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆମ ଭାଷାରେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ସେହି ଭାଷାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ହଟାନ୍ତୁ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସି ଦେଖିବି ।”

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହିତ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁ ଭାଷା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା?

ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, “ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଛବି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାର ମୂକ ଦର୍ଶକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।”

The restaurant already has a Kannada signboard. Why can’t they have Odia or any other Indian language too? Maybe it’s just a marketing strategy! They’re not harming anyone.@siddaramaiah @DKShivakumar, this is not how you build a global city!

