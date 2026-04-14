ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ‘ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି’: ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଦିନଟି ଏତେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର?

By Priyanka Das

Pana Sankranti 2026: ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଶାଖର ଖରା ତାତି ବଢ଼େ, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦିଏ ‘ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି’ ବା ‘ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି’। ଏହା କେବଳ ଏକ ତିଥି ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା-ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶିବ-ଶକ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ।

ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ୨୦୨୬ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ୯ଟା ୩୧ ମିନିଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ – ସକାଳ ୦୯:୩୯ ମିନିଟରେ ରହିବ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହା ପୁଣ୍ୟ କାଳ ସକାଳ ୭ଟା ୩୩ ମିନିଟରୁ ସକାଳ ୧୧ଟା ୪୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କାଳ ସକାଳ ୬ଟା ୨୨ ମିନିଟରୁ ଦିପହର ୧ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଏହି ଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଗଣନା କରାଯାଏ।  ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଏକ ଛୋଟ ମାଠିଆ (ଥେକି) ଟଙ୍ଗାଯାଏ। ଏଥିରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପଡ଼ି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଶୀତଳ ରଖେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ।  ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା, ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଏବଂ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରାର ସମାପନ ଉତ୍ସବ ଏହି ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଚାଲି ନିଜର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି।

କାହିଁକି ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ ଏକତା ଏବଂ ସେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହି ଦିନ ଛତୁଆ ଓ ବେଲ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ବେଲ ପଣା କେବଳ ଏକ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ। ଏହି ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ଆମର ଏହି ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପଣା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଅବସରରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ବେଲ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ , ଯାହାକି ସତେଜତା, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପର୍ବ ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଆରାମ, ମିଠାପଣ ଏବଂ ଯତ୍ନ ଆଣିଥାଏ ।

