ଫ୍ରେବୃଆରି ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାଲ; ଜାନୁଆରି ୨ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା, ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ମିଳିବ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ

ଯୁକ୍ତ ୨ରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେ୍ଟ ଆସିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ୨ରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେ୍ଟ ଆସିଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ୨ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୬ ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୮ ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୮ ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରି ୨ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏଥର ମୋଟ ୪ଲକ୍ଷ ୭୩୭ ହଜାର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ। ମୋଟ ୧୩୫୦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମାଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ…

BCCI ବୁଝାଇଲା, ବୁଝିଲେ କୋହଲି: ଦୀର୍ଘ ୧୬…

You might also like More from author
More Stories

ମାଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ…

BCCI ବୁଝାଇଲା, ବୁଝିଲେ କୋହଲି: ଦୀର୍ଘ ୧୬…

+2 Exam: ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ +୨ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ;…

କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ…

1 of 21,573