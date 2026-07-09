୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ୍! ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି
୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ୍!
Bhubaneswar: ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର (ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହେଲାଣି । ଏହି ମେଗା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଗୁଲ୍ ବାଜି ସାରିଛି । ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ‘ଓସୱାନ’ (OSWAN) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
D2D ସର୍ଭେ ଉପରେ ହେବ ସମୀକ୍ଷା
ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ବିଶେଷ କରି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କରାଯାଉଥିବା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ (D2D) ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସଠିକ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ଭେର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
BLO ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଡିସି ବିଲ୍ ଏବଂ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ।