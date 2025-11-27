ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେସନ; ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିରୋଧୀ, 28ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍

ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେସନ । ମୁହାଁମୁହାଁ ହେବେ ଶାସକ ବିରୋଧି ।

By Seema Mohapatra

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନେ ମୋଟ 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଛି । ଆଜି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିବଙ୍ଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ପସ୍ତାବ ଆସିବ । ଅପରାହ୍ଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।

ତେବେ ଆଜି ଅଧିବେଶନରେ  ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ।  ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।  କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ପୁରା ତୟାର ଶାସକ ଦଳ। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସି ରଣନୀତି ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି ।  ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟତନା, ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଜେଡି । ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ନିଯୁକ୍ତରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଦାଦନ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।

ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ତୟାର ରହିଛି ଶାସକ ଦଳ ।  ୧୬ ମାସର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ରଖିବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।  ନଭେମ୍ବର ୨୭ରୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।  ୨୮ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ।  ଆସନ୍ତା ୮ରେ ବ୍ୟୟମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚାଲିଯିବ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚ୍ ପଦ, BCCI…

Teacher Transfer: ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି…

You might also like More from author
More Stories

ଚାଲିଯିବ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚ୍ ପଦ, BCCI…

Teacher Transfer: ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି…

ବାଫ୍ଲିମାଳି ପକ୍ଷରୁ ୪୩ ତମ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା…

ସତରେ କ’ଣ ଶୀତଦିନରେ ଚଢ଼େନି ମଦ ନିଶା,…

1 of 28,484