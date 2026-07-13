କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ବଳତ୍କାର, ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଅଟକ
ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବାହାନାରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଆୟୁଷ (AYUSH) ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଗଞ୍ଜାମ: ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଆୟୁଷ (AYUSH) ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସମୀର ପ୍ରଧାନ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ପରୀକ୍ଷା (gynaecological examination) କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କହି ଏକ ଅଲଗା କୋଠରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା କାହାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ନିଜ ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଦୋଷୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଚିକିତ୍ସକ ସମାଜ ବଦନାମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।