‘SIR-2026’ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; କହିଲେ, ‘ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଭୁଲ୍ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ’

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକଳାଠାରେ ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

କେନ୍ଦୁଝର: ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଦିନ ଚାଲିଥିବା SIR-2026 ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନିଜ ଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକଳାଠାରେ ଭୋଟର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାସଭବନରେ ନିଜେ ଏହି ଭୋଟର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଇକଳା ବୁଥ୍‌ର ବିଏଲଓ (BLO) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବିଶାଳ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ସାମିଲ କରିବା, ସଂଶୋଧନ କରିବା କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଏଲଓ (BLO) ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ’ଣ ରହିଛି NCPର ଇତିହାସ? ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିବାକୁ…

ED ଅଫିସରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଜେରା; କୋଟି କୋଟି…

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏହି SIR-2026 ଅଭିଯାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

କ’ଣ ରହିଛି NCPର ଇତିହାସ? ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିବାକୁ…

ED ଅଫିସରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଜେରା; କୋଟି କୋଟି…

TMC ବିଭାଜନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ…

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମୁଛି ରଜ ମଉଜ: ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି…

1 of 29,524