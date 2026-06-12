KG ରୁ PG ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ମାଗଣା! ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ସହ, କେଜି (KG) ଠାରୁ ପିଜି (PG) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ (କେଜି) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ (ପିଜି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନିଜ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂତନ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରୁ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବା। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଯେମିତି କେହି ବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ, ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସରକାରର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଏକ “ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ” ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୧ ଟି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ କରିପାରିଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର “ଡବଲ୍-ଇଞ୍ଜିନ” ସରକାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଏକ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସେ ନୂତନ ସହାୟତା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ “ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି” ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

ଶେଷରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ସେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ତାଙ୍କ ସରକାରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ହୋଇ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହି…

ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ନଶୋଇ ଚେଇଁବା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି,…

1 of 29,501