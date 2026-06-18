ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ୧୨୮ ଡାକ୍ତର ବିଦା
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ନଆସି ରୋଗୀ ସେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନଆସି ରୋଗୀ ସେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ ୧୨୮ ଜଣ ମେଡିକାଲ୍ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଦେନ୍ତାଲ ସର୍ଜନ (ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ) ଗତ ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ନିଜ କାମରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଭଳି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି, କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ବିଚକ୍ଷଣା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଅନେକ ଥର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଏହାକୁ ମାନିନଥିଲେ। ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲାଯାଉଛି, ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ବେପରୁଆ ମନୋଭାବକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।