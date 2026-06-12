ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜୁନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ
ଜୁନ୍ ୧୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ – ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ, ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ “ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧Status୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶୁଣାଣିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ ଶୁଣାଣି କେବେ ହେବ, ସେ ନେଇ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
ଏହି ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇପାରନ୍ତି। ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହି ଶୁଣାଣି ବାତିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତି।
ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିର ନୂଆ ସମୟ ସୂଚୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୂଚନା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।