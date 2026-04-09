ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ’ ଅବସରରେ ‘ଆସ ବହିଟିଏ କିଣିବା ଅଭିଯାନ’ ଦିବସ ପାଳିତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ’ ଅବସରରେ ‘ଆସ ବହିଟିଏ କିଣିବା ଅଭିଯାନ’ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଛି। ଏହି ଅବସରରେ ‘ଆମ ଓଡ଼ିଶା’ ସହଯୋଗରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପାୱାର ଦିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି କିଣିବା ପଢ଼ିବା ସହିତ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିବା ଏହି ଦିବସଟି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସାଧାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକକୁ କିଣିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଅରଭିନ୍ଦ୍ ସିଂହ ଓ ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଙ୍ଗି ଅଫିସର୍ ଶ୍ରୀ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ୍ କୁମାର ତ୍ୟାଗୀ ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ବହି କିଣି ପଢ଼ିବା ସହ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ’ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।