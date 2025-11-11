ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ; ମତଦାନ ବେଳେ ରଖିଲେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା…
ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭୋଟ ଦେଲେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭୋଟ ଦେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ମତଦାନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ରଖି କହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଆଜି ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋଟର ମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଁଚି ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ଥର ନୂଆପଡାରେ ଅଧିକ ଯୁବ ଭୋଟର ରହିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 14ରେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଯଦି ଡାଟା ଦେଖିବା ତେବେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ୩୫୮ ବୁଥ୍ ରହିଛି।୪୭ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍, ଓ ୮ଟି ଅତିସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ।
ପ୍ରାୟ ୪୭ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ସକାଳ ୭ ରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟିଂ ଚାଲିବ । ଅନ୍ଯନ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ।