ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଇଭି ପଲିସିର ଅବଧି, ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଗାଡ଼ି କିଣାରେ ସବ୍‌ସିଡି ଓ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି

ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି (EV) କିଣିବା ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ସବ୍‌ସିଡି ଓ ରିହାତିର ସମୟସୀମା ବଢ଼ିଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ‘ଓଡ଼ିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (ଇଭି) ନୀତି, ୨୦୨୧’ର ଅବଧିକୁ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନୀତି-୨୦୨୧ର ଧାରା ୧୧.୫ ଅଧୀନରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ଏହି ନୀତିର ସମୟସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଭି (EV) ଏବଂ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନୀତି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସରକାରୀ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଇଭି ତିଆରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଉପରେ ସବ୍‌ସିଡି (ରିହାତି), ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା (ଭାଙ୍ଗିବା) ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ଗାଡ଼ି ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଛାଡ଼ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଟାକ୍ସ (ରାସ୍ତା କର) ଓ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫିସ୍‌ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ଭଳି ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ, ନିର୍ମାତା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଏହି ସବୁ ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ

ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି…

ଏକା ଝଟକାରେ ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ୨୦୦୦…

GK : ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଥିବା…

1 of 31,554