ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା +୩ କଲେଜ ଆଡମିଶନ୍ ସମୟସୀମା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଧିକ ସମୟ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ (UG) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖାର ନୂଆ ସମୟସୂଚୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ +୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନୂଆ ସମୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା SAMS ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ +୩ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ କଲେଜ, ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ, ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଆଇନ କଲେଜ ସାମିଲ ରହିଛି।
ନୂଆ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ, ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖ ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ନାମଲେଖା କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଦିନ ରାତି ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ଇ-ସ୍ପେସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ୱେଟିଂ କିମ୍ବା ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖ ୨୦୨୬ ଦିନ ୧୨ଟାରେ HEIର ଇ-ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଲଗଇନ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ ଆଧାରରେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।
ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଏବଂ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କଲେଜକୁ ଯାଇ CAF ଫର୍ମ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ନିଜେ କଲେଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖ ୨୦୨୬ ଦିନ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
ଏହା ପରେ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ, ଅନ୍ତିମ ନାମଲେଖା ଏବଂ ଆଡମିଶନ୍ ଫି ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ଫି ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲାନ୍, NEFT କିମ୍ବା UPI ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଇ-ସ୍ପେସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମଲେଖା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଫେଜ୍-୨ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତାରିଖ ପରେ ଅଲଗା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଫେଜ୍-୧ ନାମଲେଖାର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଜୁଲାଇ ୩୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିଲା।