ବଦଳି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯିବ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁ ନଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବଦଳି ହେବା ପରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ନ ଦେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

ଜୁଲାଇ ୧୬, ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୁଲାଇ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଜୁଲାଇ ୨୧ରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେମାନେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ହିଁ ପୁଣି ଦରମା ପାଇପାରିବେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ (ଓଏଫଏସ୍‌)ର ୯୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ରିଲିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜୁଲାଇ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜୁଲାଇ ୨୧ରୁ ସେ ଯୋଗଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ଦରମା ପାଇବେ ନାହିଁ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ସହ ବଦଳି ନୀତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ନକଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ମୋ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ…

ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ…

1 of 29,896