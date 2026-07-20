୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ-ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୯୧,୯୧୩ଟି ୱାର୍ଡରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୁଲାଇ ୨୦: ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ଏସ୍‌ଇସି) ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଂଶ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ସୋମବାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଓ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ୬,୭୯୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ୮୫୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ୯୧,୯୧୩ଟି ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର) ଅନୁଯାୟୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖକୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସଂଶୋଧନ ଓ ସଠିକ୍ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଠିକତା ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସ୍‌ଇସିର ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନର ବଡ଼ ପରିମାଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଜରୁରୀ।

You might also like More from author
More Stories

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ମୋ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ…

ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ…

1 of 29,896