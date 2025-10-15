ଆଉ ୫ କେଜି ନୁହେଁ ମିଳିିବ ୧୦ କେଜି ଚାଉଳ; ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର , ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା…
ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳିବ ୧୦ କେଜି ଚାଉଳ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଉପକୃତ ହେବେ ରାସନକାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ । ଆଉ ୫ ନୁହେ ମିଳିବ ୧୦ କେଜି ଚାଉଳ । ଉପକୃତ ହେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ । ଏନେଇ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଖୁସିଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର । ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବଢିବ ଚାଉଳ । ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ୫ କିଲୋଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ ୫ କିଲୋ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।
ଏବାବଦରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ୨୫ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଫାଇଲ ପଠାଯିବ ।
ଏହାପରେ ଏ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।