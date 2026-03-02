School Time: ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ; SOP ଜାରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏଣିକି ପିଲାମାନେ…
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇସାରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି
ସୋମବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ସମୟ
SOP ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାସ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଏଗ୍ଜାମ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ସମୟରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ସମୟରେ ବାହାର ଖେଳକୁଦ ଓ ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡିକୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ORS ଷ୍ଟୋର କରାଯିବା ଉଚିତ
ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଛାତ୍ରାବାସ, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଓରାଲ୍ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଲବଣ (ORS) ରଖାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧାର ଯତ୍ନ
SOP ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନଳକୂପ, ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମରାମତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପହଞ୍ଚିବ
ଆଇଏମଡି ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 36 ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 34 ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।