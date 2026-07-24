ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଅବସର ନେବେ DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ

ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ନୂଆ ଡିଜିପି ଚୟନ ବୈଠକ

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୬, ୨୦୨୬ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି।

ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସେବା ଅବଧି ପୂରଣ ହେବା ପରେ ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଅପରାହ୍ନରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।

୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ…

ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସେ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବାରୁ ନୂଆ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ଡିଜିପି ଚୟନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେ ମାସରେ ୧୧ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଥିବା ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁପିଏସ୍ସି ସେହି ତାଲିକାରୁ ବରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଚୟନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବ। ଏହା ପରେ ସେହି ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଡିଜିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ।

You might also like More from author
More Stories

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ…

ବ୍ରିଟେନର AI ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିହାର ଜନ୍ମିତ…

୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୈଭବ…

1 of 29,932