ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ସରକାର

ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏମ୍‌ବିବିଏସ୍‌ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ। ସେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୀମସେନ ଟୁଡ଼ୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ନଝୁଲାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାଫକୀର ମୋହ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜର ଏମ୍‌ବିବିଏସ୍ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମାଆ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି; ତାକୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଭୟ କରିବେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଯେପରି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ତାର ଫଳ ସେ ଭୋଗୁ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଭୀମସେନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜୁନ ୪ ତାରିଖରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଏକାଡେମୀଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ଟୁଡୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଟୁଡୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପୋଲିସ୍ ହେପାଜତରେ ରହିଥିବାରୁ ସେବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ, ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା,…

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡ଼୍‌ପ ମାମଲାରେ…

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏମ୍‌ବିବିଏସ୍‌ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ। ସେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଭୀମସେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଶେଷରେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା।

ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ କଟକର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେତୁ ନିକଟ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭୀମସେନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଉପରେ ଜୁନ୍ ୧୩ ରେ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା,…

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡ଼୍‌ପ ମାମଲାରେ…

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡେବ୍ୟୁ…

ଟେନସନ୍ ଖତମ୍, ଏଣିକି ୩ ଦିନରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ…

1 of 15,130