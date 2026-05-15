ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ମେ’ ମାସ ଦରମାରେ ମିଳିବ ନଗଦ ଟଙ୍କା!

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ୨୦୨୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ମେ’ ମାସର ଦରମା ସହିତ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ।

ଏହା ସହିତ ପେନସନ୍‌ଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା (TI) ମଧ୍ୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେ’ ମାସର ପେନସନ୍ ସହିତ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ TI ମିଳିବ।

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ୍‌ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ।

