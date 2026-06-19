ଘର କିଣିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, PMAY-U 2.0 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
PMAY-U ୨.୦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ କଲେ ସରକାର
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା–ସହରାଞ୍ଚଳ’ (PMAY-U) ୨.୦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୬୦ ବର୍ଗ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି (ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ) ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି’ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାର୍ଜ)କୁ କମାଇ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାଙ୍କର ୪୧ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସହଜରେ ନିଜ ଘର କିଣିପାରିବେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସଂଶୋଧିତ ଦରକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଫଳରେ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ସହରାଞ୍ଚଳ’ (PMAY-U) ୨.୦ ଅଧୀନରେ ନିଜ ଘରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହରାଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି’ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଜମି କିମ୍ବା ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoHUA) ପାଖକୁ ପଠାଯିବ।