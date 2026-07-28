ବୈତରଣୀରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା? ଧାମନଗର-ଦଶରଥପୁର-ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ବିପଦ

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର, ଦଶରଥପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି।

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଜଳକା, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ…

ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩…

ଦିଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର, ଦଶରଥପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଖୁଆପଦାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବିପଦ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।

ଜଳକା ନଦୀର ମାଖନି ବ୍ରିଜ୍‌ ନିକଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ୬.୮ ମିଟରରୁ ୭ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ସେପଟେ, ମହାନଦୀରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ଦିଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି।

ଏହାସହ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରୁ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ…

ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩…

ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭଉଣୀ…

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ…

1 of 29,963